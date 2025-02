El día que María Jiménez habló de su cáncer de pulmón: "Se ha convertido en mi compañero de viaje"

Antes de morir, María Jiménez dejó su particular testamento audiovisual donde recorría toda su vida y obra: 'María Jiménez: mi mundo es otro'. En el primer episodio, que emitió laSexta, la inclasificable artista se abría por completo y, como siempre, sin pelos en la lengua, abordaba la cuestión de su cáncer de pulmón.

"Me han detectado una mancha en el pulmón, me están dando quimio en pastillas, se me ha caído el pelo", explicaba la cantante, que hablaba claro ante la cámara: "Se ha convertido en mi compañero de viaje".

Cuando recibió la noticia del médico, aseguraba que le respondió: "Pues muy bien, ya se curará". María comenta que la reacción del doctor fue decirle "¿cómo?", a lo que ella afirmó que "eso se cura actualmente, antiguamente no".

"Cuando un paciente llega a la consulta y le tenemos que informar que tiene un cáncer de pulmón y que no se puede quitar nada para curarse, porque solo se puede tener tratamiento, no hace falta tener mucha conciencia para saber que es una enfermedad no curable", afirmaba el doctor García Aguilar.

Isabel, hermana de la artista, asegura que aunque el tumor se hubiera reducido, "ella no tenía capacidad de tanto aguante": "Como no se cuida, ella va a peor, las recaídas son más frecuentes", señalaba. Paco Moreno, su mánager y confidente, apuntaba que prefería "vivir el día, compartir, si se quiere ir se va, y si no se va no quiere perderse un minuto de lo que le quede aquí". Sin embargo, apuntaba que estaba "en un estado que no es reversible".

"Para mi gusto es excesivamente positiva", opinaba el doctor García Aguilar, que sostenía que María "no valora la gravedad de lo que realmente le ocurre". "Yo no tengo sentido del dolor, entonces no me asusto", afirmaba María Jiménez.

(*) laSexta.com recupera esta pieza con motivo del 75 aniversario del nacimiento de María Jiménez, que se cumple este febrero.