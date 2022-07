Si hay algo que no se le puede negar a los estadounidenses es el mérito creando series bélicas y de acción y 'Six' es una muestra de ello. Esta producción del canal History busca reflejar de manera realista la vida de un grupo de marines de élite que afrontan las misiones más arriesgadas dentro del ejército. John, conocido como 'Bear', Ricky o 'Buddha'; Alex al que casi todos se refieren como Caulder (su apellido); Armin, apodado 'Fishbait'; Richard, más conocido como Rip, y Robert son los seis integrantes del grupo y los protagonistas de la trama.

La historia

Creada en 2017, la serie tiene ese año como la referencia temporal del presente en el que se desarrollan los acontecimientos, pero se traslada a otra línea temporal en el pasado, cuando en 2014, el grupo estaba inmerso en una misión en Afganistán para eliminar al líder talibán Emir Mutaqui. Todo lo que sucedió en aquella operación militar va tener consecuencias en su vida personal y profesional en adelante.

Todo arranca cuando, en esa operación de 2014, el jefe del grupo Rip decide acabar con la vida de un ciudadano estadounidense que colabora con los talibanes y lo hace, sin saberlo, delante del hermano. Aquel hecho volverá a su vida cuando Rip ya está fuera de los marines trabajando en el sector de la seguridad privada en Nigeria. Entonces será capturado por los terroristas de Boko Harma y su antiguo equipo se embarca en su rescate. En esta trama de terrorismo internacional radica parte del éxito de la serie que en ese aspecto nos quiere recordar por momentos a 'Homeland'. Y este vínculo no es ninguna locura teniendo en cuenta que la directora de los primeros episodios es Leslie Linka Glatter, que precisamente trabajó en la serie protagonizada por Claire Danes.

Realismo y veracidad

Gran parte del mérito de la serie a la hora de crear tensión y de mostrar con veracidad la rutina de un equipo de marines es la propia experiencia de los creadores, William Broyles y su hijo David. El primero se enroló a los marines durante la guerra de Vietnam, mientras que David hizo lo propio en las Fuerzas Aéreas tras el 11S, afectado por los atentados contra las Torres Gemelas. Esa experiencia personal unida a la trayectoria de William como guionista de títulos épicos como 'Apollo 13' o 'Naufrago' forman un cóctel perfecto.

Aún así, por si eso no fuera suficiente, la producción también ha contado con el asesoramiento del exsoldado de los Navy SEAL Mitchell Hall que también tenía experiencia en ficción tras haber participado en series como 'Homeland' o 'Zero Dark Thirty'.

Complejidad emocional de los personajes

Si bien la acción y la intriga de la trama tienen gran importancia en 'Six', la serie tiene especial interés porque no descuida el aspecto emocional de unas personajes que tienen muchas aristas. La serie explora la psicología de unos hombres que lidian en su día a día con la violencia y con hechos traumáticos y también la de sus familias y amigos que ven como, en ocasiones, regresan muy tocados de las misiones. Una vida dura, de sacrificios, de ausencia y de desconexión con los seres queridos pasa factura y volver a integrarse en la sociedad a su regreso no es nada fácil para ellos. Y junto a eso , deben luchar contra sus propios fantasmas.

Para interpretar esos papeles, 'Six' cuenta con un destacado reparto en el que sobresale Walton Goggins ('Los últimos días de Ptolemy Grey'), Olivia Munn ('The Newsroom'), Barry Sloane ('Revenge'), Kyle Schmid ('Big Sky'), Juan Pablo Raba ('Coyote'), Brianne Davis ('True blood'), Edwin Hodge ('Para toda la humanidad') o Nadine Velazquez ('Queens'), entre otros.