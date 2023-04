Barbie Ferreira, actriz que interpreta a Kat Hernández, anunció que dejaba 'Euphoria' (HBO) este verano. Pero no explicó los motivos. Se limitó a expresar todo el cariño que sentía por su personaje a través de un bonito mensaje: "Tras cuatro años encarnando a Kat, el personaje más especial y enigmático, tengo que despedirme con los ojos llenos de lágrimas. Espero que muchas de vosotras podáis veros reflejadas en ella como yo lo hice y que os haya traído felicidad ese viaje que hemos hecho hasta llegar al personaje en el que se ha convertido hoy. Puse todo mi cuidado y amor en ella y espero lo hayáis podido sentir. Te amo, Katherine Hernández".

Sus seguidores se lo veían venir. Kat Hernández había perdido protagonismo en la segunda temporada de la serie. Dejó de ser un personaje principal y su trama pasaba desapercibida. Los seguidores del personae se enfadaron y eso es algo que le dolió mucho a la actriz, según ha confesado recientemente en una entrevista con Vanity Fair. "Me sentí como si me hubiera quedado demasiado tiempo", añade.

Así, asegura que su retirada fue de mutuo acuerdo. Entre ella y el creador de la serie, Sam Levinson. Es más, la actriz cree que el futuro de Kat en una tercera temporada no le hubiera hecho justicia. "No sé si iba a hacerle justicia, y creo que ambas partes sabían que yo realmente quería ser capaz de no ser la mejor amiga gorda. No quiero interpretar eso, y creo que ellos tampoco querían eso", ha desvelado.