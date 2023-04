El tercer episodio de 'Una vida Bárbara' llega al prime time de Antena 3 y se adentra en la década de los 80 cuando Bárbara Rey conoce a Ángel Cristo y lo deja todo por él. Antes de eso, la actriz también tuvo una relación con el atractivo torero Paquirri que estaba separado de Carmina Ordóñez y tenía una relación oficial con Lolita. En esa época, la relación de Bárbara Rey con Juan Carlos I estaba dando sus últimos coletazos y la actriz reconoce que sentía atracción por él aunque no le gustaran los toros. "Era para quedarte hipnotizada mirando ese color de ojos. Qué guapo", recuerda.

La actriz cuenta cómo les presentaron después de verle torear y explica que, después de irse a bailar esa misma noche, comenzaron una relación que no tenía mucho futuro porque -según explica la vedette- "él seguía enamorado de Carmina Ordóñez". Además, igual que le sucedió con otras relaciones, con Paquirri también se convirtió en 'la otra' porque él tenía una relación oficial con Lolita. "Conmigo tuvo una relación, si al mismo tiempo estuvo con Lolita, no lo sé. A mí él me dijo que no, aunque me imagino que a Lolita también le dijo que no estaba conmigo", explica.

La actriz recuerda una curiosa anécdota de la relación que se llegó a rumorear que era falsa. Rey cuenta que Paquirri siempre llevaba un cordón de oro con la cabeza del Cristo de las tres caídas que le llegaba a mitad del pecho y explica que en una situación íntima resultaba incómodo y se lo quitaba. "¿Tú te imaginas en una situación un poco romántica dónde podían ir los dientes (con el vaivén del Cristo)?", pregunta. Cuando a veces se lo quitaba, después se le olvidaba ponérselo y le pedía a Bárbara que lo llevara puesto para que no se perdiera: "Y ahí me veías con el Cristo colgado".

Finalmente, Bárbara Rey no le veía sentido a la relación "porque se iba a América y porque él seguía enamorado de su mujer" (Carmina Ordóñez) y cortaron en octubre de 1979. "Yo no iba a estar esperando a un hombre con el que no iba a tener absolutamente nada".