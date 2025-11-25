atresplayer estrena 'Las hijas de la criada', la serie basada en la novela de Sonsoles Ónega, ganadora del Premio Planeta 2023

Los detalles La novela más vendida de Sonsoles Ónega llega a atresplayer como serie con la historia de Clara y Catalina, dos niñas nacidas el mismo día en Galicia en mundos distintos; la primera pertenece a la criada, Renata, mientras que la segunda es hija de los Valdés.

atresplayer ya tiene fecha para el esperado estreno de 'Las hijas de la criada', la adaptación televisiva de la novela de Sonsoles Ónega, ganadora del Premio Planeta 2023 y uno de los fenómenos literarios más destacados del año pasado. La serie estará disponible en la plataforma a partir del domingo 30 de noviembre, y este martes se ha presentado su tráiler oficial durante el Iberseries Platino Industria.

La obra de Sonsoles Ónega, el libro más vendido en España en 2023, narra la historia de la familia Valdés a principios del siglo XX, en un relato que combina intriga, pasiones ocultas, secretos familiares y luchas de poder, ambientado entre un pazo gallego y la Cuba de pasado colonial. La ficción traslada esa historia a la pantalla con ocho episodios de 50 minutos.

El reparto principal está encabezado por Verónica Sánchez, Carlota Baró y Alain Hernández, y cuenta además con Martina Cariddi, Judith Fernández, Álex Villazán, Tomy Aguilera, Álex Gadea, Xoel Fernández, Fede Pérez, Alicia Armenteros, Iolanda Muíños, Roque Ruiz, Fran Nortes, Adrián Ríos, Carlos Villarino, Camila Bossa, Alba Loureiro y Alejandro Vergara, entre otros.

La serie, rodada en Galicia, Madrid y Canarias, está dirigida por Menna Fité y Alejo Flah, con Sonia Martínez como productora ejecutiva y Lucía Alonso-Allende como coproductora. El equipo creativo incluye a Irene Rodríguez, Alba Lucío y Tatiana Rodríguez en el guion, Chechu Graf e Iván Caso en fotografía, Jorge Fernández de Soto en diseño de producción e Iván Palomares en música original, entre otros destacados profesionales.

Sinopsis

Galicia, 1900. En el Pazo de Espíritu Santo nacen Clara (Judith Fernández), hija de la criada Renata (Carlota Baró), y Catalina (Martina Cariddi), hija de don Gustavo (Alain Hernández) y doña Inés Valdés (Verónica Sánchez). Una venganza inesperada marcará sus vidas y pondrá a prueba a doña Inés, que deberá proteger a su verdadera hija en un mundo donde las mujeres tenían pocas libertades.

Clara, inteligente y sensible, lucha por justicia y amor, mientras Catalina, orgullosa y clasista, se enfrenta a la realidad y a los secretos familiares. Entre pasiones prohibidas, traiciones y ambición, la serie retrata la lucha de estas mujeres por sobrevivir y decidir su destino.

