Una de las cuestiones que ha tratado Cristina Pardo en su entrevista a Miguel Bosé es la de su homosexualidad, puesto que, como recoge el cantante en su nuevo libro, 'El hijo del Capitán Trueno', su padre no dejaba de decir que su hijo "maricón" o "una nenaza". Y todo, según se explica en esa obra, porque Bosé leía libros. "Tu padre te decía cosas como: 'Los hombres tienen que hacer cosas de hombres entre hombres, o le decía a tu madre que tú ibas a ser maricón leer", ha recordado Pardo, preguntándole a Bosé cómo afrontó esa situación.

"Cuando un niño era raro se buscaba el porqué de esa rareza. La consecuencia más extrema en esa España machista de Franco era que te saliera un hijo maricón o una hija lesbiana", ha relatado Bosé, que ha añadido: "¿Cuál podía ser la causa de que yo me torciese? Pues sería la lectura. Si eres hombre, no lees, cazas". En este sentido, ha aprovechado para detallar cómo fue su infancia en esa familia: "Lo importante era sobrevivir a esos monstruos de padre y de madre que tenía, que eran avasalladores".

También, como cuenta en el libro, a Bosé no le gustaba dejar a su madre con un hombre "tan fuerte" como su padre: "Jamás llegó a las manos, pero es verdad que en aquella España el patriarcado era absoluto". En este sentido, ha lamentado que en estos tiempos se impusiera la idea de que "una mujer tenía el espacio que tenía que tener", siendo "su lugar la casa, la familia, los hijos...". Así, ha explicado un suceso que tuvo lugar entre sus padres cuando su madre fue a pedirle el divorcio a su marido.

Este, según Bosé, respondió: "¿Pero qué dices, mujer? Una mujer no se separa de su marido, una mujer traga". Este tipo de sucesos llevaron a Miguel Bosé a ser quién es hoy en día, una transformación sobre la que Cristina Pardo también le ha preguntado: ¿le importa lo que piensen los demás de él o ya no? Responde: "Nunca me he parado ni un solo segundo a pensar qué es lo que se podía pensar de mí. ¿Te imaginas que yo hubiese llegado a ser Miguel Bosé si me hubiese parado a pensar lo que decían de mí?".

En otro orden, el artista ha valorado cómo es su relación con España. En 'El hijo del Capitán Tueno' llega a decir que "España es un país apasionado, único, capaz de embrujar y también de destruir". Y en la entrevista, ha asegurado que España es "cainita, sigue fiel a sus dogmas, a sus taras y a sus esplendores. Tiene una grandeza brutal; me refiero a la gente, no a vosotros, los medios".