'All or nothing' nos enseñó las bambalinas de varios equipos de la Premier League. Primero fue el Tottenham Hotspur y después del Manchester City. Como no hay dos sin tres, ahora le toca el turno al Arsenal. Estos nuevos episodios nos llevan como espectadores a vivir una temporada crucial para uno de los clubes de fútbol más importantes del mundo. Veremos cómo centran todos sus esfuerzos en luchar por el éxito a nivel local y en volver a la competición europea de élite. Además de capturar los altibajos de la vida en el Emirates Stadium y en el Centro de Entrenamiento del Arsenal, las cámaras de 'All or Nothing' siguen a la plantilla del equipo fuera del terreno de juego para examinar los retos diarios a los que se enfrentan los deportistas de élite durante el exigente calendario de competición.

Y esto es, al fin y al cabo, lo que nos engancha para ver estas docuseries. Es decir, todo aquello que, como seguidores de nuestros deportistas y clubs favoritos, no tenemos la ocasión de ver normalmente. De un tiempo a esta parte son varias las series documentales que se han dedicado a repasar y a meterse en los recovecos de las vidas de varios deportistas y equipos para que tengamos una visión algo más amplia de lo que significa vivir una vida que, para muchos, es un sueño. Vamos a repasar algunas de las mejores...

'El último baile'

Plataforma: Netflix

Si hay un deportista que ha encandilado a los amantes del deporte generación tras generación, ese es Michael Jordan. Esta docuserie supuso un bombazo cuando se estrenó en 2020 porque nos mostró imágenes que los fans del baloncesto y del deporte no habíamos podido ver hasta entonces. Gracias a una labor de documentación exhaustiva y a unas entrevistas con casi todos los miembros de ese rodillo que fueron los Chicago Bulls de los 90, pudimos ver cómo se fraguó la exitosa carrera del mejor jugador de basket de la historia sin evitar algunos de los puntos más oscuros de su vida como el asesinato de su padre o su rivalidad con Isiah Thomas por poner sólo dos ejemplos pero hay mucho más: la excentricidad de Dennis Rodman, el descontento de Scottie Pippen con los directivos de los Bulls... y todo esto editado con un pulso tremendo que hace imposible dejar de enganchar un capítulo con otro.

'Sainz: vivir para competir'

Plataforma: Amazon Prime Video

Sus cinco episodios repasan tanto la carrera del mejor piloto de motor de nuestra historia, como su presente en el Dakar (del que también ha salido victorioso en dos ocasiones) y su vida cuando no está subido a un coche yendo a más de 200 km/h. Esta serie va mucho más allá de lo deportivo. Veremos por qué se dedica a los rallys, cómo cimentó sus éxitos y su leyenda en el Campeonato y cómo se ganó el respeto de los grandes pilotos de su época y de épocas posteriores. También conoceremos su lado más familiar, y hasta cómo presiona a quienes le rodean para no dejar de hacer deporte ni en vacaciones.

'Formula 1: drive to survive'

Plataforma: Netflix

Seguimos con el motor pero en este caso con el Gran Circo. La Fórmula 1 es un deporte tan hermético, tan cerrado en algunos aspectos que una docuserie como está se hace casi imprescindible para todos sus fans. A lo largo de sus cuatro temporadas podemos ver cómo los equipos de la parrilla van haciendo frente a las dificultades que se les presentan a lo largo de toda la temporada. Ya sea en forma de crisis de resultados, de crisis... entre sus propios pilotos... o de la rivalidad extrema y sin cuartel que existe al pelear por el título mundial. Sin ir más lejos, la lucha entre Max Verstappen y Lewis Hamilton por el Mundial 2021 que acabó de forma dramática en el último Gran Premio del año pasado. Además entramos en lugares a los que cualquiera tiene vetadísimo el acceso como las reuniones de equipo en las que se decide la estrategia de la carrera. Y todo esto aderezado con entrevistas con sus principales protagonistas: los pilotos y los jefes de equipo.

'They Call Me Magic'

Plataforma: AppleTV+

Volvemos al baloncesto y de la mano del jugador que cambió la manera de jugar y de todo el negocio de la NBA en la ya mítica década de 1980. Si este documental tiene cabida aquí es por todo lo que no es baloncesto y que rodea a la eterna figura de Earvin 'Magic' Johnson. Porque sí, la docuserie repasa los días de gloria de Los Angeles Lakers en las que un base de más de dos metros revolucionó la liga e inventó el 'showtime'. Pero este título va más allá. Se centra también en el episodio más oscuro de su historia: el momento en el que tuvo que anunciar al mundo que se había contagiado de VIH y tenía que dejar las canchas. También repasa la relación con su hijo, EJ, y la aceptación de su orientación sexual durante la época en la que confesó abiertamente a sus padres que era homosexual.

'Carolina Marín: puedo porque pienso que puedo'

Plataforma: Amazon Prime Video

Esta docuserie, producida por ATRESMEDIA Studios, da una medida muy precisa de cómo es una de las mejores jugadoras de bádminton de todo el planeta y una de nuestras mejores deportistas. Y como buen documental en serie que se precie, no solo la vamos a acompañar en lo bueno, también en los momentos más duros, como por ejemplo en su periodo de recuperación de la grave lesión que le hizo perderse los Juegos Olímpicos de Tokio. Porque bajo su lema "puedo porque pienso que puedo" se esconde una voluntad férrea a prueba de cualquier duda que le hace pelear por lo que quiere.

'Perdedores'

Plataforma: Netflix (no disponible en España por el momento)

Sabemos que no está disponible en España pero es que esta docuserie es tan buena y tan necesaria que no hemos podido por menos que recomendarla. Sus episodios de 30 minutos examinan nuestra compleja relación con el fracaso. Vivimos en una sociedad en la que los ganadores se lo llevan todo y donde perder es motivo de rechazo, risa y vergüenza. Pero, ¿qué echamos de menos cuando damos la espalda a las lecciones que nos da el fracaso? Este título toma examina profundamente estas actitudes y subvierte la psicología misma de perder.