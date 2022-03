Un tortazo injustificable, una frase fuera de tono en el peor momento y una disculpa a medias. Fueron los tres momentos que minaron a Will Smith y que nos dejaron perplejos a todos. Ni haber ganado el Oscar diez minutos después de su caída a los infiernos parecen haberle redimido. La Academia de Hollywood está investigando todo lo que ocurrió y se prevé que tome medidas. La peor y que pocos contemplan sería quitarle el Oscar. Él se ha disculpado en su cuenta de Instagram. Pero ha sido una disculpa emitida tras un torrente de reacciones negativas en todas las redes sociales y, no olvidemos, tras una fiesta posterior a los Oscar en la que Smith disfrutó como si no hubiese pasado absolutamente nada. Las consecuencias a medio y largo plazo tras el episodio más bochornoso en la carrera del actor y el más vergonzante en una gala de los Oscar están por ver, pero son muchos los actores y actrices que han tirado sus carreras al traste por una mala decisión o por un momento que se les fue de las manos...

Jennifer Grey

A esta actriz la hemos visto en los últimos años interpretando personajes episódicos en varias series como 'Anatomía de Grey' o 'House' pero lejos de la fama y el éxito que se le presuponía cuando interpretó el papel de Baby en 'Dirty Dancing' que la llevó a la fama. Su carrera se fue al traste por culpa de una operación de cirugía estética. No estaba nada contenta con su nariz y se la operó. Pero el resultado la dejó irreconocible. Hasta el punto de que muchas directoras y directores de casting no la reconocían en las audiciones a las que se presentaba. Ella misma ha reconocido en varias ocasiones que esa operación fue la peor decisión que ha tomado en su vida.

Michael Richards

Todos le recordamos por ser Kramer, el vecino más loco e irreverente de 'Seinfeld'. De hecho ganó tres veces el Emmy por este papel. Pero su reacción durante uno de los monólogos que protagonizaba fuera de esta comedia le costaron su carrera. Una discusión con un miembro del público fue subiendo de tono hasta que Richards perdió por completo los papeles y acabó profiriéndole una serie de insultos racistas inaceptables. Todo el mundo en Estados Unidos censuró su reacción y a partir de entonces se le ha visto en contados papeles. Nunca llegó a ser el actor que prometía en 'Seinfeld' por culpa de este incidente. Ni aun pidiendo disculpas poco después de aquello en El Show de David Letterman le sirvió para que la audiencia y los estudios le redimieran.

Lindsay Lohan

Fue la estrella indiscutible de Disney antes de saltar al cine. Protagonista cuando tan solo era una niña de numerosas series de la marca del ratón, la carrera de Lindsay Lohan era meteórica. Pero ese ascenso vertiginoso fue muy difícil de controlar para ella y acabó cayendo en el consumo y abuso de drogas y estupefacientes hasta el punto de que en 2007 ingresó en una clínica de desintoxicación. Fue un año desastroso para ella. También fue arrestada en Beverly Hills tras tener un accidente con su coche por conducir bajo los efectos del alcohol además de por poseer cocaína. Y para rematar, ese mismo año fue arrestada de nuevo por los mismos delitos que acabamos de describir. Por todo ello se la juzgó y condenó a un día de cárcel, servicios comunitarios y fue puesta en libertad condicional. Desde entonces ha ido encadenando periodos más tranquilos con otros tan turbios como el anterior que han tenido una repercusión muy negativa en su carrera.

Kevin Spacey

Dos Oscar y un prestigio casi infinito. Ese era el valor de este actor, uno de los mejores actores de su generación. Llevaba décadas disfrutando del éxito de público y crítica. Su último pelotazo era 'House of Cards', una serie sobre cómo la ambición y el poder desmedido afectaban a la política estadounidense. Su personaje y el de su mujer eran capaces de hacer lo que fuese por llegar a ese poder y mantenerlo. Al final mucho de ese poder que tenía en la vida real por ser quien era lo usaba para comportarse como un depredador sexual. Fue acusado por varias personas de tener una conducta inapropiada en los rodajes. Para redondear sus culpas, en un intento absurdo de eximir su responsabilidad, admitió públicamente que era homosexual. No solo no encontró el apoyo que creía necesitar sino que se quedó totalmente solo. Su ostracismo en Hollywood dura hasta hoy y hasta el punto de ser eliminado de una película ya terminada para que otro actor le sustituyese. En cuanto a 'House of Cards', toda esta polémica precipitó el final de la serie haciendo que Frank Underwood apareciese ya enterrado al final de la última temporada cuando en la anterior, evidentemente, no se había previsto tal cosa.

Katherine Heigl

Tenía todas las papeletas para recoger el testigo de 'novia de América' que habían dejado vacante Julia Roberts, Sandra Bullock o Meg Ryan. Pero las tiró todas por el retrete solo por hablar mal y a destiempo. Si papel de Izzy en 'Anatomía de Grey' la catapultó muy pronto al estrellato. De hecho, su personaje era el más querido por los fans de la serie. Pero en cuanto llegó al cine empezaron los problemas. De criticar duramente una de las películas que había protagonizado hasta poner a caldo los guiones de la propia serie que la llevó al estrellato. Muchas de esas críticas encima eran solo problema de ella por sus dificultades para cuadrar la agenda de rodaje de la serie con sus compromisos en el cine. De hecho, en el último episodio en el que iba a aparecer en la serie al final de la 6ª temporada ni se presentó al rodaje. Su fama de actriz con imposiciones imposibles (exigía suites presidenciales en los mejores hoteles, por ejemplo) y de actriz desagradecida hicieron que su carrera cayese en desgracia.

Charlie Sheen

Es el ejemplo de actor que desciende a los infiernos y cuando logra salir y vuelve a tenerlo todo para triunfar, la vuelve a liar. Tras protagonizar 'Platoon' o 'Wall Street' en la década de los 90, la carrera de Charlie Sheen era meteórica pero sus excesos con el alcohol, las drogas y el juego le llevaron prácticamente a la ruina. Tras varios años sin saber de él reapareció en 'Dos Hombres y Medio'. El éxito de la serie fue tal que llegó a cobrar dos millones de dólares por episodio. Demasiado bonito para ser verdad. Charlie volvió a las andadas. Sus escarceos con todo tipo de exceso y varias peleas con el director provocaron su despido. No ha vuelto a protagonizar ningún éxito parecido.

Shannen Doherty

'Sensación de Vivir' la hizo una estrella y la convirtió en un ser insoportable. Era la más famosa del elenco de la serie y lo aprovechó para llegar tarde al rodaje todos los días, para salir de fiesta una noche sí y la siguiente también y para liarse a puñetazos con cualquiera que le llevase la contraria. Todo el equipo pidió que la despidieran al final de la 4ª temporada y el productor de la serie lo hizo. Aun así le dio otra oportunidad en 'Embrujadas' pero, tras tres temporadas, Doherty no soportaba que Alyssa Milano tuviese más popularidad y fans que ella y abandonó la serie con un comunicado. Desde entonces no ha podido encadenar ningún trabajo en televisión que le dure más de 15 días.

Mark Salling

Fue uno de los protagonistas de 'Glee', una serie que le lanzó a la fama a él y a sus compañeros de reparto. Pero en 2015 fue arrestado por posesión de pornografía infantil. El propio Salling admitió delante de un juez haber descargado más de 50.000 imágenes de pornografía infantil. El caso lo iba a llevar la corte de Los Angeles pero viendo el alcance y la cantidad de material que poseía, su caso fue derivado a la justicia federal de los Estados Unidos. Iba a ser condenado a 20 años de prisión pero se libro de ella pagando una fianza de casi 20.000 euros y llegando a un acuerdo. Se declaró culpable de posesión de pornografía infantil a cambio de que le redujesen la sentencia. Como parte del acuerdo tenía que registrarse oficialmente como agresor sexual, pagar una indemnización y acogerse a ciertas limitaciones respecto a dónde podía vivir. Estaba más que claro que su carrera había acabado pero su desenlace fue fatal. Apareció muerto en 2018 y todo apunta a que se suicidó.

Gina Carano

Su caso es de esos en el que una carrera se va a pique nada más empezar. Gina Carano había conseguido lo más difícil. Arrancar tu carrera como actriz fichando por Star Wars. Su papel en 'The Mandalorian' ya le había dado la posibilidad de, además de ser un personaje recurrente en esa serie y aparecer en otras del mismo universo, tener la suya propia. Pero Gina es de esas personas que no puede mantener su boca cerrada. Sobre todo si se trata de soltar declaraciones polémicas. Empezó criticando en sus redes sociales el uso de la mascarilla durante la época más dura de la pandemia de COVID-19, siguió con la defensa de Donald Trump acusando a los demócratas y a Joe Biden de haber ganado las elecciones cometiendo fraude electoral y terminó por hacer varios comentarios antisemitas que dejaron a sus fans más acérrimos sin argumentos para defenderla. Al final Disney hizo lo esperado. Su despido de 'The Mandalorian' fue fulminante y su serie en solitario cancelada antes siquiera de arrancar. Incluso la agencia que la representaba decidió dejar de hacerlo. Hoy, está desparecida por completo y no hay ningún proyecto en ciernes que vaya a contar con ella.