Abril tiene 30 días que, a simple vista, pueden parecer muchos pero os aseguramos que son muy pocos para poder ver todo lo que llega este mes a las plataformas. Hay de todo. Desde series españolas, western, ciencia-ficción venida de Israel, el gran final de Saul Goodman, historias basadas en novelas de Agatha Christie, la vida de varias primeras damas estadounidenses, y muchas, muchas estrellas de Hollywood que se han pasado a la ficción en serie. Aquí debajo tenéis todo lo que llega organizado por plataformas y por días. Tenéis muchos deberes...

Amazon Prime Video

Viernes 01 abril

'Un Lobo Como Yo'

¿De qué va?: Gary (Josh Gad) vive con su hija Emma (Ariel Donoghue). Ambos se están recuperando de la pérdida de la madre de Emma y luchan por conectar entre sí. Una mañana, el coche en el que van Gary y Emma es embestido por un Jeep que se salta un semáforo en rojo. Emma sufre un ataque de pánico y es consolada por Mary (Isla Fisher), la dueña del Jeep, que, para asombro de Gary, es capaz de calmar a Emma de una manera que él no es capaz. Esa misma semana, Gary y Mary empiezan a conocerse durante una cita, pero Mary se muestra reacia a compartir más sobre ella y, al ver que el anochecer está cerca, se va. Es entonces cuando sale a la luz que tiene un oscuro secreto que no se atreve a compartir con nadie.

'El Internado: Las Cumbres' (T2)

¿De qué va?: El motín que sucedió a la muerte de Elías en la primera temporada indignó a la directora, que ahora impone una disciplina incluso más estricta que la que ya regía en el centro. Además, tras la muerte de Rita, ya nadie duda de que un asesino en serie, un supuesto imitador del Nido del Cuervo, es el responsable de los crímenes. Sin embargo, Amaia, Paul, Paz, Eric y Julio no se van a quedar de brazos cruzados y menos ahora que gracias a Adèle, creen que pueden encontrar vivo a Manuel. ¿Llegarán a tiempo para salvarle? ¿Quién está detrás del laboratorio que está llevando las investigaciones con humanos? y, lo más importante, ¿cuál es el fin de todos estos experimentos?

Jueves 15 abril

'Outer Range'

¿De qué va?: Serie protagonizada por Josh Brolin en la que interpreta a Royal Abbott, un ranchero que lucha por su tierra y su familia, y que descubre un incomprensible misterio en los límites de la zona salvaje de Wyoming. Una emocionante saga familiar con toques de humor irónico y misterio sobrenatural que examina cómo nos enfrentamos a lo desconocido.

MovistarPlus+

Viernes 08 abril

'Sentimos las molestias'

¿De qué va?: Comedia de seis episodios de media hora cada uno creada por Juan Cavestany y Álvaro Fernández-Armero ('Vergüenza'), y protagonizada por Miguel Rellán y Antonio Resines. 'Sentimos las molestias' nos habla de lo que supone hacerse viejo hoy en día. Rafael Müller (Resines) es un aclamado director de orquesta que mantiene una amistad de décadas con Rafael Jiménez (Rellán), una vieja gloria del rock, líder del grupo 'Cuidado con el perro', que se resiste a colgar la guitarra.

Miércoles 13 abril

'Showtrial'

¿De qué va?: Talitha Campbell (Celine Buckens), la arrogante y privilegiada hija de un influyente empresario (James Frain), es arrestada tras la desaparición de una compañera de clase. El caso, que conmociona al país, desata una mediática batalla legal. De parte de la acusada está la brillante abogada Cleo Roberts (Tracy Ifeachor). En su contra, Paula Cassidy, una detective de policía (Sinéad Keenan) convencida de su culpabilidad y una fiscalía que no tendrá reparo en utilizar su vida de privilegio contra ella. El enrevesado pulso legal se va transformando en un peligroso circo mediático lleno de intereses. ¿Es Talitha la víctima de una falsa acusación o la culpable de un asesinato a sangre fría?

Viernes 15 abril

'Agatha Christie: ¿Por qué no le preguntan a Evans?'

¿De qué va?: Basada en la icónica novela de Agatha Christie del mismo nombre de 1934, esta serie sigue al hijo del vicario local, Bobby Jones (Will Poulter), y a su inteligente amiga, la socialité Lady Frances 'Frankie' Derwent (Lucy Boynton). Ambos tratan de resolver un crimen después de que Bobby descubre el cuerpo de un hombre moribundo que, con su último aliento, jadea la críptica pregunta del título. Las pistas de partida con las que contarán son una fotografía de una hermosa joven encontrada en el bolsillo del hombre muerto y la pregunta. Con esta información, estos detectives aficionados intentan encontrar una respuesta al misterio mientras ellos mismos se ven envueltos en una peligrosa trama. Un dato muy a tener en cuenta radica en que Hugh Laurie ('House') dirige y adapta esta ficción en la que tanto él como Emma Thompson y Jim Broadbent participan.

Martes 19 abril

'Better Call Saul' (T6)

¿De qué va?: La última temporada concluye el complicado viaje de transformación de Jimmy McGill en el abogado criminal y buscavidas Saul Goodman. Del cártel a los tribunales, de Albuquerque a Omaha, la sexta temporada sigue a Jimmy/Saul/Gene en su intento de desaparecer del radar de Lalo. Los nuevos episodios también explorarán en qué punto queda su relación con Kim, quien afronta su propia crisis existencial tras abandonar el bufete y seguir a Jimmy en su particular odisea. Mientas tanto, Mike, Gus, Varga y Lalo siguen sumergidos en su letal juego del gato y el ratón.

Jueves 28 abril

'The First Lady'

¿De qué va?: Esta ficción se mete en la vida de tres de las mujeres más poderosas de la historia de los Estados Unidos. Hablamos de las primeras damas Michelle Obama (Viola Davis), Betty Ford (Michelle Pfeiffer) y Eleanor Roosevelt (Gillian Anderson). Esta serie es una antología en la que, en sucesivas temporadas, se irán explorando las vidas de las primeras damas. La primera temporada de esta serie echa un vistazo tras la cortina para adentrarse en la vida personal y política de Eleanor Roosevelt, Betty Ford y Michele Obama, así como las de sus respectivas familias, trazando su propio camino a Washington, sumergiéndose en su pasado y siguiéndolas en sus grandes momentos más allá de la Casa Blanca.

AppleTV+

Viernes 01 abril

'Slow Horses'

¿De qué va?: Serie que adapta la primera entrega de la serie de novelas 'Caballos Lentos', de Mick Herron. La serie tendrá seis episodios y nos cuenta un drama de espionaje lleno de humor negro que sigue a un equipo de agentes de inteligencia británicos que trabajan en una abandonada sede del MI5, Slough House. Gary Oldman, el intérprete más destacado de esta ficción, interpreta a Jackson Lamb, el brillante pero irascible cabecilla de los espías que han acabado en Slough House debido a graves errores en su carrera.

Viernes 08 abril

'Pinecone y el Poni'

¿De qué va?: Comedia infantil de ocho episodios que sigue la vida de una niña llamada Pinecone, quien, con la ayuda de su mejor amigo Poni, aprende que hay más de una forma de ser una guerrera.

Viernes 15 abril

'Roar'

¿De qué va?: Ficción antológica de ocho episodios protagonizados por mujeres. Basada en el libro de cuentos de Cecelia Ahern y creada por Carly Mensch y Liz Flahive ('GLOW'). Con un reparto estelar que incluye a Nicole Kidman, quien también actúa como productora ejecutiva. 'Roar' es una antología que entrelaza ocho fábulas feministas, llenas de humor negro, que adoptan enfoques inesperados sobre temas como los roles de género, la autonomía y la identidad.

Viernes 22 abril

'They Call Me Magic' (Docuserie)

¿De qué va?: Historia de la vida real Earvin 'Magic' Johnson, miembro del Hall of Fame de la NBA e icono cultural. Con un acceso sin precedentes (y desmarcándose totalmente de 'Winning Time' de HBO Max), la serie documental explora los logros y el impacto planetario de la vida de Magic, tanto dentro como fuera de la cancha. Con entrevistas personales con el propio jugador, su familia y otras estrellas del baloncesto, esta increíble serie narra la vida de película de uno de los mayores iconos culturales de nuestra era.

Viernes 29 abril

'Las Luminosas'

¿De qué va?: Basada en el bestseller de Lauren Beukes, 'Las Luminosas' sigue los pasos de Kirby Mazrachi (Elizabeth Moss, que también ejerce de productora), una archivista de periódicos de Chicago cuyo sueño de convertirse en periodista quedó en suspenso tras sobrevivir a un brutal ataque que la dejó habitando una realidad incierta. Cuando Kirby se entera de que un asesinato reciente está relacionado con su asalto, se une al veterano y atormentado reportero Dan Velazquez (Wagner Moura) para descubrir la identidad de su atacante. A medida que se dan cuenta de que varios casos sin resolver están inextricablemente vinculados, la realidad borrosa de Kirby y sus traumas personales permiten que su agresor permanezca siempre un paso por delante de ellos.

Filmin

Martes 05 abril

'In My Skin'

¿De qué va?: Deliciosa serie británica sobre una adolescente que trata de ocultar en el instituto su complicada realidad en casa: su madre es bipolar y su padre, alcohólico. Es una serie coming-of-age que sigue a Bethan, de 16 años, mientras lidia con las ansiedades e inseguridades de la vida adolescente, junto con la cruda realidad de una vida hogareña que está muy lejos de lo que proyecta para sus amigos.

'Espías en la Sombra'

¿De qué va?: Nueva temporada de este thriller de espías de época protagonizado por un personaje femenino que te lleva a un mundo donde los dilemas personales pueden cambiar el destino de una nación y te ofrece una perspectiva nunca antes vista de la Guerra Fría. En 1955, el punto más caliente no es Washington ni Moscú, sino Helsinki, donde el KGB y la CIA pugnan por el control del discreto territorio neutral de Finlandia. A medida que las tensiones entre los poderes globales aumentan, The Fist, un grupo especial del servicio secreto finlandés lucha por mantener la independencia de su país. Helena, una estudiante que acaba de regresar de EEUU, es reclutada por su padrino para unirse a The Fist, pero pronto empezará a descubrir verdades sobre su pasado que pondrán a todo el equipo en peligro.

Martes 12 abril

'The Newsreader'

Anna Torv ('Fringe') y Sam Reid ('71') protagonizan esta serie indispensable para los amantes del periodismo y los medios de comunicación. Ganadora de 5 premios de la Academia Australiana del Cine y la TV, incluyendo el de Mejor Serie Dramática. En el despiadado mundo de los informativos de televisión en 1986, el ambicioso reportero Dale Jennings y la estrella de las noticias Helen Norville, con un carácter difícil, forman pareja en un programa nocturno de éxito. Juntos cubren noticias históricas como el desastre del Challenger, la crisis del sida o la llegada del cometa Halley.

Martes 19 abril

'Guilt'

¿De qué va?: Todo un éxito de crítica, audiencia y premios en Reino Unido. Dos hermanos atropellan y matan accidentalmente a un anciano. A pesar de cubrir sus huellas, sus vidas comienzan a desmoronarse cuando los vecinos y familiares del muerto comienzan a tener dudas sobre la forma en que murió.

Martes 26 abril

'Inspector Venn'

¿De qué va?: Ben Aldridge interpreta al primer detective LGTBI+ de la televisión británica en la celebrada adaptación de la novela homónima de Ann Cleeves. Cuando se encuentra un cuerpo en una playa en North Devon, Matthew Venn se enfrenta un caso que no tiene testigos, ni análisis forense ni móvil aparente. También deberá lidiar con la muerte de su padre y con su regreso a la comunidad que se vio obligado a abandonar.

Martes 29 abril

'Rurangi'

¿De qué va?: Conmovedora historia LGTBI+ sobre un activista trans que regresa a su comunidad con la esperanza de reconectar con su padre, que no sabe nada de él desde su transición.

COSMO

Viernes 01 abril

'Van der Valk' (T2)

¿De qué va?: Thriller policiaco producido que se basa libremente en las novelas de Nicolas Freeling sobre el detective neerlandés y en su primera encarnación televisiva, la célebre Van der Valk (1972-1992). La serie de COSMO reinventa este clásico de la televisión británica trasladando la acción a la actualidad y acompañando al protagonista de un equipo renovado y diverso. Simon 'Piet' Van der Valk (Marc Warren) es un comisario de la policía de Ámsterdam tan cínico como eficaz. En su larga trayectoria, este detective con un sano desprecio por sus superiores ya lo ha visto casi todo. Pero los criminales de la ciudad de los canales nunca dejan de sorprenderle.

Martes 05 abril

'Mystery in Paris'

¿De qué va?: Siete telefilmes componen esta colección ambientada a finales del siglo XIX que narra una serie de misteriosos crímenes en los lugares más emblemáticos de la Ciudad de la Luz: el Moulin Rouge, la Torre Eiffel, la Ópera Garnier, la Plaza Vendôme, el Museo del Louvre, el Palacio del Elíseo y La Sorbona.

Jueves 21 abril

'Tándem' (T6)

¿De qué va?: El final de la quinta temporada nos dejó con la nota que Léa escribió para Paul, dejando la puerta abierta a una nueva relación. Pero, mientras Léa esperaba una respuesta de Paul, su mujer, Inés, interceptó la nota antes que él y la destruyó.

AMC

Lunes 18 abril

'Fear The Walking Dead' (T7 Parte B)

¿De qué va?: Estos nuevos episodios transcurren meses después de la explosión nuclear, siendo Victor Strand (Colman Domingo) la única persona que se ha hecho fuerte. Habiendo construido su feudo, selecciona con frialdad quién tiene una segunda oportunidad para vivir. Los otros miembros del grupo han sufrido inmensamente, pero como consecuencia de ello surge una determinación férrea para vivir, aunque implique tomar por la fuerza la Torre de Strand y continuar la búsqueda de Padre, un lugar mítico que nadie sabe si realmente existe.

SundanceTV

Jueves 21 abril

'La Tumba'

¿De qué va?: Drama israelí de ocho episodios que mezcla misterio y ciencia ficción y con un gran enigma por descifrar: ¿cómo resolver un asesinato si las víctimas están vivas? La respuesta a este escalofriante hallazgo puede encontrarse en la existencia de universos paralelos y viajes en el tiempo. 'La tumba' formó parte de la Competición Oficial de Canneseries 2020 y estuvo nominada a Mejor serie y Mejor dirección de arte en los premios de la Academia de Televisión de Israel.

Starzplay

Domingo 24 abril

'Gaslit'

¿De qué va?: Visión moderna del Watergate que se centra en las historias no divulgadas y en los personajes olvidados del escándalo, desde los subordinados torpes y oportunistas de Nixon, pasando por los fanáticos desquiciados que ayudaron a cometer sus crímenes, hasta los trágicos denunciantes que acabaron por derrumbar toda la corrupta empresa. La historia se centrará en Martha Mitchell, interpretada por Julia Roberts. Una gran personalidad con una boca aún más grande. Martha es una célebre mujer de la alta sociedad de Arkansas y esposa del fiel fiscal general de Nixon, John Mitchell, interpretado por Sean Penn. A pesar de su afiliación al partido, es la primera persona que hace sonar públicamente la alarma sobre la implicación de Nixon en el Watergate, lo que hace que tanto la Presidencia como su vida personal se desmoronen.

XTRM

Domingo 03 abril

'Justicia Extrema'

¿De qué va?: Steven Seagal cumple 70 años y, para celebrarlo se estrena esta serie de acción creada y producida por él mismo, donde da vida a Elijah Kane, agente encubierto y experto en artes marciales. Su trabajo es acercarse a los delincuentes más peligrosos de Seattle sin levantar sospechas. Por suerte, Kane no está solo, ya que cuenta con un equipo que ha reclutado y que trabaja sin descanso para acabar con las actividades criminales de la ciudad. Para conseguirlo, Kane y su equipo de élite utilizan todos los medios disponibles e incluso sus propias reglas.

Viernes 22 abril

'The Fixer' (Miniserie)

¿De qué va?: Thriller canadiense que narra cómo la agente Molaro, interpretada por Kathleen Robertson ('Sensación de vivir'), investiga el accidente entre una plataforma petrolera y un carguero, con la ayuda del detective privado Carter, interpretado por Eric Dane ('Euphoria', 'Anatomía de Grey'), que defiende la teoría de que el desastre fue planeado.