No podemos tener una radiografía completa de todos los estrenos que se nos vienen en abril si no tenemos en cuenta a dos de los gigantes de este negocio: Disney+ y HBO Max nos traen propuestas de lo más variopintas. Entre estrenos, continuaciones de temporadas anteriores y entradas en catálogo de series míticas se nos va a quedar un mesecito de lo más apañado y también de lo más cargadito. Aquí os dejamos listados todos los estrenos importantes.

HBO Max

Viernes 08 abril

'Tokyo Vice'

¿De qué va?: Inspirada libremente en el relato de no ficción contado en primera persona por el periodista estadounidense Jake Adelstein sobre la rutina de la Policía Metropolitana de Tokio, este drama criminal, filmado en localizaciones tokiotas, captura el descenso a los bajos fondos cubiertos de neón de Tokio de Adelstein (interpretado por Ansel Elgort) a finales de los 90, donde nada ni nadie es realmente lo que parece.

Viernes 22 abril

'The Flight Attendant' (T2)

¿De qué va?: Cassie Bowden (Kaley Cuoco) está viviendo la mejor vida que podía imaginarse: sobria y en Los Ángeles mientras trabaja como agente de la CIA en su tiempo libre. Pero cuando una asignación en el extranjero la lleva a presenciar un asesinato sin darse cuenta, se enreda en otra intriga internacional. La mala suerte de esta chica para estar en el sitio más inoportuno en el peor momento posible es digna de estudio.

Lunes 25 abril

'Barry' (T3)

¿De qué va?: Desesperado por dejar atrás su pasado violento en favor de su nueva pasión, Barry (Bill Hader) intenta desenredarse del mundo de los asesinatos por encargo y sumergirse por completo en la actuación. Pero salir es complicado. Si bien Barry ha eliminado muchos de los factores externos que lo empujaron hacia la violencia, pronto descubre que no eran las únicas fuerzas en juego. ¿Qué tiene su propia psique que lo llevó a convertirse en un asesino? La tercera temporada descubre a Barry y los otros personajes tratando de tomar la decisión correcta.

Lunes 25 de abril - 'El Bebé' (Miniserie)

¿De qué va?: Comedia de terror que se centra en entregarnos un examen oscuro y divertido de la maternidad desde la perspectiva de una mujer que no quiere ser madre. Michelle De Swarte ('La marquesa') interpreta a Natasha, una mujer de 38 años enfadada porque sus amigos más cercanos están teniendo bebés. Pero cuando se encuentra inesperadamente con un bebé propio, su vida implosiona dramáticamente. Controlador, manipulador, pero increíblemente adorable, el bebé tuerce la vida de Natasha en un espectáculo de terror surrealista. A medida que descubre el verdadero alcance de la naturaleza mortal del bebé, Natasha hace intentos cada vez más desesperados por deshacerse de él. Ella no quiere un bebé. Pero el bebé definitivamente la quiere a ella.

Martes 26 abril

'La Ciudad Es Nuestra' (Miniserie)

¿De qué va?: Basada en el libro del periodista del Baltimore Sun, Justin Fenton, relata el auge y la caída de la Fuerza Especial de Rastreo de Armas del Departamento de Policía de Baltimore y la corrupción y el colapso moral que sufrieron en una ciudad estadounidense en la que las políticas de prohibición de las drogas y los arrestos masivos se defendieron a expensas del trabajo policial real. Uno de sus creadores es David Simon, responsable también de una de las mejores series de la historia: 'The Wire'.

Disney+

Miércoles 06 abril

'Terapia Alternativa'

¿De qué va?: Malena y Elías tienen pareja, pero aun así, son amantes y los engañan. Se sienten mal y quieren romper esa relación pero todavía están buscando la manera. Por eso recurren a una psicóloga que es de todo menos convencional. A partir de aquí irán de sorpresa en sorpresa porque la terapia que les ha preparado es de traca.

Miércoles 06 abril - 'Vaya Tela, Sam'

¿De qué va?: Un bochorno público en una empresa multimedia de Nueva York obliga a Samantha Fink, una alcohólica de veintitantos años, a tomar la única medida que le queda para permanecer sobria y evitar ir a la cárcel: volver a casa de su madre Carol, la cual es muy sobreprotectora. En Boston, Samantha reanuda su vida trabajando en un supermercado de la zona y rodeada de todos los problemas que le hicieron empezar a beber. Se topa con lo que queda de su antigua vida, como su perfecta mejor amiga de la infancia, que ahora sale con su exnovio. Tendrá que esforzarse para dejar atrás su peor versión y encontrar la mejor. O algo parecido.

Miércoles 13 abril

'Policías de Nueva York'

¿De qué va?: Primero fue Canción Triste de Hill Street y después vino esta serie. Las dos definieron cómo tenían que ser las series de policías. Una fórmula que, con ligeros cambios, ha llegado hasta nuestros días. 'Policías de Nueva York' llega a la casa del ratón para cubrir un vacío histórico. Es una de las indispensables que por fin podremos disfrutar en su totalidad.

Miércoles 13 abril - 'Bendita Paciencia'

¿De qué va?: Daisy Haggard y Martin Freeman son los creadores y también protagonistas de esta ficción que, en clave de comedia, nos habla de una pareja casada que trata de hacerse cargo de dos niños intentando equilibrar su vida profesional con la personal. Es decir, que intentan un imposible que va a crear mil y una situaciones desternillantes.

Miércoles 13 abril - 'Los Ángeles Ignorantes'

¿De qué va?: Cuando Massimo, el marido de Antonia, muere en un accidente, ella descubre que tenía una aventura con un joven llamado Michele. Devastada por la noticia, Antonia empieza a investigar la vida secreta de su marido y entabla una amistad inesperada y entrañable tanto con Michele como con su círculo de excéntricos amigos, que eran una segunda familia para Massimo. Gracias a todos ellos, cambiará su punto de vista sobre la vida, pero ¿podrá aprender a amar de nuevo?

Miércoles 20 abril

'Perfect Harmony'

¿De qué va?: Bradley Whitford ('El Cuento de la Criada) es la cara más visible de esta ficción que, en clave de musical, nos cuenta como un profesor de universidad acepta a regañadientes ser el director del coro de una iglesia de su comunidad. Acaba de quedarse viudo y no está para muchas historias. Si además, le añades que va a tener que trabajar con una mujer que ya se encargaba de eso mismo y que sus métodos están en las antípodas de lo que el considera como "adecuado", ya tenemos lío y comedia de enredo.

Miércoles 20 abril - 'Patoaventuras' (T2)

¿De qué va?: Llegan los nuevos episodios de la nueva versión de las aventuras de los sobrinos más díscolos del Tío Gilito.

Miércoles 20 abril - 'El Último Hombre en la Tierra'

¿De qué va?: Will Forte interpreta a la última persona que queda viva sobre la faz de la Tierra. Al menos es lo que él piensa. Así que como no tiene nada que perder pasa sus días zanganeando en piscinas que antes le eran ajenas, comiendo y bebiendo a placer. Pero un día se da cuenta de que, igual, no está tan solo como él creía.

Miércoles 20 abril - 'The Dropout: Auge y Caída de Elizabeth Holmes'

¿De qué va?: Dinero. Amor. Tragedia. Engaño. De la mano de la productora ejecutiva Elizabeth Meriwether, 'The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes' es la historia de esta empresaria (que interpreta Amanda Seyfried) y Theranos, una increíble historia de ambición y fama que salió tremendamente mal. ¿Cómo la mujer multimillonaria más joven del mundo lo perdió todo en un abrir y cerrar de ojos?