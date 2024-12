Los zapeadores descubren la historia de Felipe, el hombre que murió y resucitó a los tres días: "Volví en sí y pedí agua"

"Igual no se había preparado bien la catequesis y se hizo el loco. Yo me hacía el dormido para no ir a clase, pero este señor lo ha llevado muchísimo más lejos", comenta Nacho García tras descubrir la historia de Felipe.

Los zapeadores se han quedado sin palabras al descubrir el caso de Felipe, el hombre que afirma haber resucitado al tercer día. El protagonista explicó en el programa de Toñi Moreno, en 'Canal Sur', que cuando tenía nueve años estaba jugando en la calle cuando, de repente, "al momento" cayó muerto.

Gracias a la insistencia de su madre, Felipe no fue enterrado. En su lugar, permaneció velado en la cama durante tres días. "Dijo que no, que no me enterraban. Y a los tres días volví en sí, pedí agua y ya está. ¡Aquí estoy! Vivo y coleando", relató con naturalidad.

Tras escuchar la historia, Nacho García no pudo evitar bromear: "No estaba muerto, sino dormido, a lo que yo llamo un martes normal. Igual no se había preparado bien la catequesis y se hizo el loco. Yo me hacía el dormido para no ir a clase, pero este señor lo ha llevado muchísimo más lejos".