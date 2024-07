La tecnología en China avanza en pasos agigantados y esto provoca que, en algunas ocasiones, como afirma Quique Peinado, se creen "inventos muy locos que a lo mejor no sabemos si son prácticos o no". "Para mí, este es el mejor invento quizá del siglo XXI", añade el zapeador.

Pero, ¿a qué se refiere? Pues no es otra cosa que unos luminosos que colocan encima de las puertas de los baños que permiten saber si el baño esta libre u ocupado y, además, cuánto tiempo lleva dentro la persona. "Estoy tan a favor de esto... lo de saber que está ocupado bien, pero... lo del tiempo dentro, ¿para qué se puede utilizar?", pregunta Quique Peinado.

"Es horrible porque ya no puedes salir diciendo 'madre mía, como lo ha dejado el que ha venido antes'", afirma Graciela Álvarez. "Aparte, que uno es buena persona y si ves que está haciendo caca el otro no llamas tanto...", comenta Berta Collado. "A mí me parece que el que ha inventado esto tiene más mala idea que el que inventó la puerta que no llega hasta abajo", añade Dani Mateo.