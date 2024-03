Quique Peinado expone que llega una esas tendencias que "nadie ha visto venir, pero de repente están aquí" y que califica como 'look doña Rogelia'. Se trata del clásico pañuelo en la cabeza anudado al cuello, que solía llevar la reina Isabel II o actrices como Grace Kelly o Audrey Hepburn.

"Es una buena solución para los días que no te has lavado el pelo o cuando no quieres que se te congelen las orejas", apunta el zapeador, y Eduardo Navarrete asegura que es "una de las tendencias que viene pisando súper fuerte para esta primavera".

El diseñador indica que es una tendencia muy fácil, que "te puede rematar el 'look' perfectamente" porque se puede poner tanto en la cabeza, como a modo de cinturón o para personalizar tu bolso y, además, es barato.