Una boda es un momento muy especial y muchas novias buscan con meses de antelación el vestido perfecto para celebrar este evento. Además, es tradición que el novio no vea el vestido que va a llevar su pareja para pasar por el altar para evitar la mala suerte. Pero lo que seguro no esperaba el novio, que protagoniza el vídeo sobre estas líneas, es que su futura mujer apareciera con un look tan 'especial'.

En las imágenes se puede ver como el chico está de espaldas y con los ojos cerrados mientras espera a su pareja. Al fondo se la puede ver mientras avanza hacia el altar... ¡vestida de dinosaurio! La gente no puede evitar aplaudir y jalear a la chica antes su ocurrencia.

La chica le dice unas palabras a su pareja y, cuando el se gira, rompe a reír al ver a su 'novia-dinosaurio'. "Está claro que ya sabía con quién se casaba", afirma Mónica Cruz. "Un consejo jóvenes solteros buscando pareja... casaos con quien os haga reír así de fuerte y de bien", añade la zapeadora.