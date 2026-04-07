Guillermo Gauna-Vivas explica su proyecto de prótesis 3D para animales amputados: así diseña las nuevas 'patas' de perros y gatos

Víctor Algra nos presenta a Guillermo Gauna-Vivas, un joven ingeniero que diseña prótesis 3D para perros y gatos que han perdido sus patas. Una bonita iniciativa en la que, explica, hay que estar atento a todos los detalles.

Víctor Algra visita Zapeando para hablarnos de métodos revolucionarios que mejoran la calidad de vida de nuestras mascotas. Es el caso de Guillermo Gauna-Vivas, un ingeniero madrileño que diseña prótesis 3D para perros y gatos que han perdido alguna de sus extremidades.

Su proyecto 'Ayúdame 3D' está enfocado a construir prótesis gratis para personas de todo el mundo. Desde que empezó, ya ha entregado 1.000 prótesis en más de 70 países, mientras que lo de las prótesis para animales salió en sus ratos libres.

En el vídeo sobre estas líneas, Guillermo muestra algunas de ellas para perros que han perdido alguna extremidad frontal como trasera.

El diseño, explica, es individualizado. Introduce las medidas en su tablet, realiza el diseño 3D y después lo imprime en una de sus impresoras 3D. En este sentido, Guillermo apunta que es muy importante la elección del color de la prótesis para "que el perro o gato no sufra rechazo".

En otros casos, los dueños de los animales les dicen que a las mascotas les gustan los pescados o las flores y así lo aplican al diseño de las prótesis. "No puedes convencer a un animal de que eso es por su bien y hay que hacerle una atmósfera para que esté calmado al entregárselo", afirma.

Al ser un proyecto reciente, por ahora solo han atendido a 12 animales, si bien asegura que "tenemos una lista de espera grande". Por ello, pide paciencia, pues aborda los proyectos durante los pocos ratos libres que tiene "en el AVE o en Iberia".

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