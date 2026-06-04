VÍDEO | Pilar Vidal desvela qué looks ha escogido para la visita del papa León XIV a España: "Hemos agotado dinero y armario"

La periodista está acreditada para cubrir la visita del sumo pontífice a nuestro país. León XIV visitará Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife.

Pilar Vidal visita Zapeando para hablar sobre la próxima visita del papa León XIV a nuestro país y la periodista es una de las periodistas acreditadas para cubrir la visita. Vidal estará tanto en Madrid como Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife.

La periodista ya tiene preparados los looks que se pondrá durante la visita del sumo pontífice. Pilar cuenta que estuvo con su estilista y la volvió loca. "Hemos agotado ya todo, dinero y armario", afirma. Vidal cuenta que el sábado se pondrá un look estilo "amo a Laura" porque es un acto con gente más joven, mientras que para la misa llevará un casquete de mimbre, "me parece más cool", aunque no tiene claro si será en la misa que se celebrará en Cibeles o en la de Gran Canaria.

"Luego voy más tropical para Canarias, pero muy conjuntada", añade. Pilar cuenta que en Sevilla conoció a una chica que le ha hecho unas medallas con la 'P' de Pilar de varios colores. "El día de la Sagrada Familia me ha hecho una aguja", añade. Estas joyas artesanales llevan una imagen de la virgen del Pilar y de la Milagrosa.

Vidal, además, ha comprado muchos rosarios del merchandising oficial de la visita del papa. "No os voy a decir la cantidad porque os vais a reír", afirma, "se va a creer que soy la vendedora". Su intención es que el sumo pontífice se los bendiga y, así, poder regalarlos bendecidos.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido