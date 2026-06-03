VÍDEO | 'Pedro Almodóvar' desvela si irá a la boda de Dua Lipa: "¿Ese día tenemos libre o tengo que retocar algún guion?"

Miki Nadal se ha convertido en el director español. Como señalan, es muy amigo de la cantante y, por ese motivo, es posible que sea uno de los invitados a la celebración que hará en Italia por su boda.

Una de las noticias de la semana es la boda sorpresa de Dua Lipa y Callum Turner. La pareja se dio el sí quiero en Londres en una ceremonia íntima, pero, según se comenta, celebrarán una fiesta por todo lo alto en Italia a la que acudirán numerosos rostros muy conocidos, amigos de la pareja.

Como señala María Gómez, es posible que haya representación española en el convite ya que "sabemos que Dua Lipa es muy amiga de Pedro Almodóvar". Para saber si el director acudirá al festejo, Zapeando tiene la fortuna de poder preguntárselo a él en 'exclusiva'.

'Pedro' tiene que preguntarle a su hermano Agustín si van a ir a la fiesta. "¿Ese día tenemos libre o tengo que retocar algún guion? Es que Agustín me lleva la agenda", explica. 'Almodóvar' se justifica diciendo que él es muy despistado.

Finalmente, desvela que sí que van a acudir a la fiesta por el enlace de la cantante y el actor. Sobre qué le va a regalar, 'Almodóvar' afirma que llevará su talento. "No sé si lo sabes, pero soy un genio", aclara, "y, la verdad, soy un poco agarradillo".

El 'director' cuenta que, además, ha escrito un guion para la próxima película de James Bond, que va a protagonizar Turner. "Es la historia de James Bond cuando era un crío y del viaje que hizo en coche con su padre, Cipriano Bond, desde Chinchón hasta las Alpujarras en 1956", concluye.

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