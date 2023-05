Cristina Pedroche asegura traer el que podría ser "el vídeo más absurdo de la historia de Zapeando". El protagonista de este vídeo viral tiene una ocurrencia que no acaba como él esperaba.

Se tumba en el suelo mientras que su amigo le vacía un bote de kétchup en la boca. Pero acumula tanta cantidad que se atraganta y su garganta expulsa la salsa, que le termina cubriendo los ojos y la nariz.

"Después de esto, no me parece tan mal que las máquinas vayan a acabar con los humanos", señala, yse sorprende con su edad: "No tienen edad para ser tan idiotas".