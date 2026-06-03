VÍDEO | María Gómez, al ver a Martínez-Almeida torear una becerra: "Tranquilos, no había ningún balón cerca"

El alcalde de Madrid se ha atrevido a torear y no ha dudado en subir un vídeo a sus redes sociales para mostrar el resultado. Descubre cómo se ha defendido con la muleta en el vídeo principal.

Ya hemos podido ver a José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, practicando diferentes deportes con más o menos fortuna. Pero el regidor madrileño se ha animado con otra actividad: la tauromaquia.

Como cuenta Miki Nadal, el alcalde de Madrid ha subido a sus redes sociales un vídeo en el que muestra cómo aprende a torear. Para demostrar lo aprendido, torea a una becerra. Por suerte, Martínez-Almeida no ha tenido ningún susto y todos sus pases acaban bien.

"Puede parecer peligroso, pero, tranquilos, no había ningún balón cerca", comenta María Gómez, "la vaquilla está bien". "No es José Tomás...", señala Dani Mateo, "creo que el novillo lo respeta porque cree que él también es un novillo".

"Sí, tienen el mismo pelaje, son pelirrojos", comenta Virginia Riezu. "Es una becerra", corrige Miki. "Perdón, pero no he querido llamar becerro al alcalde", se disculpa Mateo.

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