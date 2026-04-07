VÍDEO | La loca teoría de una vidente sobre la misión Artemis II: "Saben que los aliens ya están tocando Tierra"

Viera Vidente tiene muy claro que la NASA nos está mintiendo con el verdadero objetivo de la misión Artemis II y asegura que los astronautas habrían ido a la Luna a "dejar un mensaje" a los extraterrestres.

Después de rodear con éxito la cara oculta de la Luna, Artemis II ya ha emprendido su camino de vuelta a la Tierra. Mientras tanto, surgen todo tipo de teorías sobre el verdadero objetivo de la misión.

Una de las más locas es la de Viera Vidente, que tras 'echar las cartas' a Artemis II concluye que fueron "a algo más" porque "saben que los aliens ya están saliendo y tocando Tierra".

"Ya basta de mentiras", afirmaba la vidente, que está convencida de que los astronautas fueron a la Luna "a dejar un mensaje".

"Si han ido a la Luna a entregar algo a los aliens será una bolsa de mierda", reacciona Iñaki Urrutia, mientras que Isabel Forner cuenta la 'verdad': "Todos los candidatos a novios que tengo me habían prometido bajarme la Luna y yo creo que son ellos".

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