Francisco Cacho se convierte en "cachito milagrito" y deslumbra a Isabel Forner con su riñonera de brillantes

Francisco Cacho arranca su sección del tiempo en Zapeando con baile, humor y un nuevo estilismo que no pasa desapercibido. Isabel Forner, sorprendida por la llamativa riñonera del meteorólogo, no duda en mostrar su opinión.

En este vídeo de Zapeando, Francisco Cacho sorprende a Isabel Forner con su nuevo estilismo. El meteorólogo arranca su sección del programa bailando, y es en ese momento cuando la zapeadora se da cuenta de un detalle inesperado: Cacho ahora lleva una riñonera de brillantes.

"Pero... ¿qué me he perdido? No me gusta nada", comenta Isabel Forner, visiblemente escandalizada por el accesorio.

"¿No me habías visto? Tienes que ponerte al día", le responde Cacho, que no se inmuta ante la crítica y aprovecha para presentarse con nuevo apodo: "Cachito milagrito".

Fiel a su estilo bromista, el meteorólogo asegura que la semana pasada, tras uno de sus bailes, "María Gómez se quedó embarazada". Entre risas, le lanza otro comentario a Forner: "Hazle otro plano (a la riñonera), que te va a gustar más".