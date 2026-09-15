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Cacho, en Brasil

El 'enfado' de Iñaki Urrutia ante las nuevas vacaciones de Francisco Cacho, en vídeo: "Menos samba y más temporal"

Belén Samper vuelve a Zapeando en sustitución de Francisco Cacho, que se ha ido dos semanas en Brasil y ha mandado un vídeo desde allí mostrando las lençòis marenenses: "Mucha duna, pero lo que quiere enseñar es el moreno y los tatuajes", comenta Iñaki Urrutia.

Belén Samper vuelve a Zapeando en sustitución de Francisco Cacho, que se ha ido dos semanas en Brasil y ha mandado un vídeo desde allí mostrando las lençòis marenenses: "Mucha duna, pero lo que quiere enseñar es el moreno y los tatuajes", comenta Iñaki Urrutia.

Hoy Belén Samper visita Zapeando en sustitución de Francisco Cacho, que se encuentra de vacaciones en Brasil.

Para demostrarlo, y de paso dar envidia, el meteorólogo de laSexta ha mandado un vídeo en el que recuerda cuando habló de la zona de Bolonia, en Cádiz, donde la tierra está entrando y dejando una duna gigante.

Allí en Brasil ha pasado algo parecido, "pero a lo bestia", explica Cacho, que muestra cómo allí se ha formado prácticamente un desierto, donde en época de lluvias también se forman unas pequeñas lagunas llamadas lençóis marenenses. "Es increíble, una de las cosas más bonitas que he visto en mi vida", afirma.

"Mucha duna, mucha duna, pero lo que nos quiere enseñar es el moreno y los tatuajes. Menos samba y más temporal", reacciona Iñaki Urrutia, mientras a Dani Mateo no le salen los números con Cacho: "Está de vacaciones una semana de cada dos".

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