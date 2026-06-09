VÍDEO | Dani Mateo, tras ver el bofetón que le da un robot a un niño: "El pobre tenía clarísimo que iba a por él"

La máquina está dando vueltas sobre sí misma cuando, al acercarse a la zona en la que está el público, termina dándole un golpe tremendo a un niño, que se toca la cara ante el bofetón.

Los robots se siguen rebelando contra los humanos. Después de la patada que un robot con peluca le dio a un niño, "hoy ya podemos decir que van en serio", expone María Gómez, ya que hay un nuevo caso.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, un robot que está dando vueltas sobre sí mismo termina dándole un bofetón a un niño que lo observa entre la gente. "Ya sabemos dónde empezará la guerra contra las máquinas, en un parque de bolas", comenta Quique Peinado.

"Va a ser una máquina de esas que vas a coger el muñeco y se va a girar y te va a matar", añade. "El pobre niño tenía clarísimo que iba a por él", añade Dani Mateo. "Se estaba rifando una hostia y tenía todas las papeletas", añade Peinado.

Miki Nadal, por su parte, cuenta que otros robots, en lugar de usar la violencia, recurren a otra técnica para acabar con nosotros: el perreo. Como se puede ver en las imágenes, el aparato comienza a bailar haciendo movimientos con la cadera. "La mujer ha estado a punto de decirle: 'Eso es un USB o te alegras de verme'", comenta Virginia Riezu.

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