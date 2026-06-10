VÍDEO | Dani Mateo comparte el resultado del test vocacional que le hicieron de pequeño: "Soy una mezcla de las tres"

El presentador de Zapeando ha compartido una curiosa anécdota de su infancia. Dani explica que en el colegio le hicieron un test sobre qué profesión se le podía dar mejor y la prueba arrojó tres llamativos resultados.

El papa León XIV ya está en Barcelona. El sumo pontífice llegaba este martes a la Ciudad Condal y lo hizo en avión. El papa aprovechaba para acercarse hasta la cabina del piloto donde, entre otras cosas, habló de fútbol. Como ya hizo en otra ocasión, León XIV no dudaba en declararse hincha del Real Madrid.

Virginia Riezu señala que, si el santo padre no quiere herir sensibilidades en Barcelona por estas afirmaciones, quizá debería aparecer con una vestimenta totalmente customizada con los colores del Fútbol Club Barcelona.

"La sotana del Barça le pegaría a Dani", comenta María Gómez. "Es que yo sería un cura...", afirma Dani Mateo. El presentador de Zapeando comparte una anécdota de su infancia. Mateo explica que, cuando era pequeño, en el colegio les hacían un test sobre qué profesión era la que mejor se le daría.

"Me salió poeta, torero y cura", desvela, "y creo que soy una mezcla de las tres cosas". "Eso te iba a decir, te quedaste con las tres", afirma María. "Aquí das homilía todos los días, con mucha poesía y, lo de cura, no lo capto", concluye Virginia.

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