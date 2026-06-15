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En el canal 'Argentina 12'

VÍDEO | La contundente promesa que hace un hombre para que Argentina gane el Mundial: "Que se vaya el presidente hijo de pu**..."

Un reportero de un canal argentino pregunta a la gente qué estarían dispuestos a prometer para conseguir que su selección gane el Mundial de Fútbol.

Un reportero de un canal argentino pregunta a la gente qué estarían dispuestos a prometer para conseguir que su selección gane el Mundial de Fútbol.

En el canal argentino 'Argentina 12' preguntaron a un hombre qué estaría dispuesto a prometer para que la Selección de Fútbol de Argentina gane el Mundial de Fútbol que se está disputando estos días en Canadá, Estados Unidos y México.

"Después de su respuesta lo mismo han cerrado el canal con una motosierra", señala Quique Peinado. Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, el reportero para a un hombre para preguntarle si se anima a hacer una promesa "para que Argentina gane la cuarta copa del mundo".

"¿Qué estaría dispuesto a hacer?", plantea el reportero. "Que se vaya el presidente hijo de pu** que tenemos", responde el hombre. "Bueno, contundente el comentario", añade el reportero.

"No hay lugar a dudas", afirma María Gómez. "¡Qué maravilla!", añade Quique Peinado. "Me encantan los señores que ya están de vuelta de todo", expone Dani Mateo. "Igual Argentina gana el cuarto mundial y lo celebra desde la cárcel", concluye el presentador.

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