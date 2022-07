Àngel Llàcer conecta en directo con Zapeando para presentar la gira de este verano de 'La jaula de las locas', la versión española del clásico musical de Broadway que él mismo dirige y protagoniza. Pero durante su entrevista, Dani Mateo le pide que cuente una anécdota de "haberlo pasado mal en un escenario".

Y él no duda un instante: "Una vez me cagué. Me salió la caca", espeta en directo, y todo por culpa de un "pedo de estos que van acompañados". "Se notaba el peso", asegura. Además, tampoco podía confesar que se había cagado y los de vestuario no paraban de preguntarle que le sucedía: "He tenido un problema", les contestaba. Puedes ver esta cómica confesión de Àngel Llàcer, en directo, en el vídeo principal de la noticia.