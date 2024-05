Una misión espacial china va a llegar hasta la cara oculta de la Luna para extraer dos kilogramos de piedras y así poder analizar en mayor profundidad a este satélite. Pero, ¿qué importancia tiene todo aquello que se pueda descubrir con esta misión? Mar Gómez, física y divulgadora, visita Zapeando para hablar sobre ello.

Como cuenta Mar, "hay muchísimo desconocimiento de cómo se formo la Luna y cómo ha evolucionado a lo largo de estos años". "Hay claras diferencias entre la parte que vemos y la que no vemos", argumenta: "La parte que vemos está llena de lo que llamamos los mares lunares, que realmente es antigua lava porque había mucha actividad volcánica. La parte que no vemos está llena de cráteres que no tienen esa antigua lava y sacar las rocas de ahí va a permitir analizarlas con una mayor pureza".

Berta Collado, por su parte, plantea otra pregunta: "¿Van a convertir la Luna en una gasolinera de camino a Marte?". Aunque parezca una pregunta extraña, Mar dice que esta tiene mucho sentido. "La luna está planeado que se convierta en una estación de servicio donde podamos repostar en un futuro para poder ir a Marte", argumenta. "Lo que quieren es, en las próximas misiones, perforar, sacar el agua de la luna, separar el hidrógeno y utilizarlo como combustible de las naves que irían a Marte", concluye.