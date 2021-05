Valeria Ros vuelve a protagonizar un cómico momento en el plató de Zapeando al presentar uno de los juguetes que ha comprado por Instagram en su sección, 'Lo que compras y lo que te llega'. "No solo traigo juegos intelectuales, también traigo juegos más físicos y divertidos, pero sin sudar", destaca la zapeadora, que presenta una pistola de aviones.

Valeria muestra en pleno plató junto a Dani Mateo cómo funciona. Eso sí, la zapeadora asusta al resto de sus compañeros al apuntarles. "No apuntes para aquí", destaca Cristina Pedroche mientras que Dani Mateo le repite, mientras se tapa, que no apunte con una pistola cargada. Además, la pistola no termina de funcionar, protagonizando un surrealista momento en el que los zapeadores no pueden evitar reírse mientras Valeria Ros afirma que "menos mal" que no tiene pinganillo para escuchar las críticas del director porque se vendría abajo. Puedes ver el cómico momento completo en el vídeo principal de esta noticia.