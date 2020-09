Eva González visita el plató de Zapeando para hablar de la nueva temporada de La Voz, el programa musical que presenta en Antena 3 y que cuenta con caras tan conocidas como Pablo López, Alejandro Sanz, Laura Pausini y Antonio Orozco. Porque, como afirma Dani Mateo, "para quedar bien, la presentadora ya tiene La Voz, y para quedar mal, Zapeando".

Por eso, el presentador le da "su dosis de humillación" aireando algunos de sus "trapos sucios musicales con un test rapidísimo" con preguntas tan comprometedoras como de qué ídolo musical adolescente tuvo pósters en su habitación o qué canción ha odiado toda su vida. Aunque, sin duda, la pregunta más llamativa es qué canción se avergüenza de haber cantado.

Y es que aunque la presentadora afirma que "ninguna" porque baila y canta de todo: "Canto desde Sonia y Selena a Paquito el chocolatero", destaca Eva González, que confiesa que es muy "coplera y folclórica": "Me pones a Rocío Jurado y me creo que soy ella".

Eso sí, la presentadora admite que no canta bien, por eso, intenta siempre cantar cuando no hay nadie delante, pero lo que no sabe Eva es que Valeria Ros tiene una inesperada petición. "No sabes lo que estás diciendo alma de dios, eso deben de ser las hormonas", destaca entre risas Eva. "Perdón, no quería ponerte en un compromiso", afirma Valeria Ros mientras sus compañeros no pueden evitar reírse.

