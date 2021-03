El vídeo viral de un joven quitándose la mascarilla moviendo únicamente las orejas ha fascinado a Valeria Ros en Zapeando; y es que la propia colaboradora ha confesado una divertida anécdota al respecto.

"¿Sabéis qué me pasó a mí con una cita de Tinder? El tío para conquistarme me enseñó que movía las orejas", ha explicado Valeria Ros, que ha asegurado que su habilidad le dio "morbo": "Me acabé enrollando con él". Puedes escuchar su testimonio al completo en el vídeo principal de esta noticia.