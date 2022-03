¿Dónde está Valeria Ros? Es la pregunta que más se formulan los seguidores de las redes sociales de Zapeando. La colaboradora, que hace algunas semanas que no se sienta en la mesa junto a sus compis, está inmersa en un nuevo proyecto laboral y para tranquilizar a sus seguidores, ha querido entrar en riguroso directo para contar qué tal le va en su nueva aventura.

"Me he abierto Tinder", confiesa a los zapeadores desde el lugar misterioso en el que se encuentra, "y he puesto que soy famosa demostrable", bromea y consigue que el plató del programa estalle en carcajadas. Además, Valeria Ros también da algunas pistas de su destino como que solo come arroz con pollo o que le da miedo el tráfico. En el vídeo principal de la noticia te dejamos su intervención al completo.

La desastrosa cita de Tinder de Valeria Ros

La colaboradora de Zapeando relata cómo fue una de sus peores citas de Tinder: "Me vi con un tío que no me gustaba nada. Se lo bebió todo encantado y me dijo 'hasta luego'". Y, por si fuera poco, le tocó pagar a ella porque se le había olvidado la tarjeta. En este vídeo te cuenta todos los detalles: