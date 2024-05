El Maestro Joao ha traído un curioso artilugio a Zapeando para predecir diversas cuestiones. Miki Nadal aprovecha la ocasión para preguntarle al tarotista por la Liga de Campeones. "Actualmente solo queda un equipo español que puede ganar la Champions League y ese es el Real Madrid", plantea el zapeador.

En la ida, el equipo blanco empató con el Bayern Múnich así que la clasificación de los merengues dependerá del resultado del partido que jugarán en el Santiago Bernabéu. ¿Se clasificará para la final? "Tengo mi propia predicción", adelanta el vidente, "pero le voy a preguntar al péndulo", añade.

El tarotista se concentra y le pregunta al aparato adivinatorio si el Real Madrid conseguirá llegar a la final. Para desgracia de Miki, el péndulo es claro y marca que no. "Tengo la percepción de que, igual que va a ganar la liga va a ganar la Champions", dice Joao, "pero nos tenemos que fiar del péndulo", concluye. El resultado no es del gusto del zapeador que le dice que quizá se clasifica en los penaltis y eso no es ganar el partido. "A uno de los dos no le funciona el péndulo", concluye Miki.