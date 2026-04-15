Tomás Roncero y José Damián González la 'lían' en 'El Chiringuito' para burlarse de Jota Jordi, en vídeo

Los colaboradores del programa no dudaron aprovechar la derrota del Barça frente al Atlético de Madrid para burlarse de su compañero culé.

Este martes el Atlético de Madrid eliminaba al Fútbol Club Barcelona en los cuartos de final de la Liga de Campeones. El equipo rojiblanco perdía el partido por un gol a dos, pero el resultado de la ida, finalmente, hizo que los colchoneros consiguieran la victoria final con un resultado global de tres goles a dos.

Dani Mateo no ha podido esconder su decepción por este resultado ya que es hincha de los culés. Por ese motivo, ha decidido aprovechar la decoración del plató, macetas de geranios, para 'esconderse' detrás de ellas.

En 'El Chiringuito' los hinchas del Real Madrid y del Atleti se unieron para burlarse de Jota Jordi, aficionado del Barça. "El Atleti manda al Barça, el Atleti manda al Barça, el Atleti manda al Barça al 'carrer'", le cantaban.

Tomás Roncero, además, le dijo, con una pequeña copa de la Champions, que no quería que la tocara para evitar que se llevara "otro desamor". "Le recomiendo a los del Barça que el parche ese que lleva el Madrid que pone 15, que pongan casi seis, porque llevan 11 años con la 'casi seis'", añadía el periodista.

José Damián González, como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, llegó a bailar la canción 'You're the One That I Want', de 'Grease', pero modifico el estribillo para cantar "Simeone" y "Aúpa Atleti".

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