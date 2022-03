Los vecinos de Lecina han enviado una longaniza a los zapeadores para agradecerles su apoyo a la candidatura de su carrasca milenaria a 'Árbol Europeo del Año'. Un regalo con el que Dani Mateo ha dado envidia a Iñaki López y Cristina Pardo al conectar en directo con Más Vale Tarde, embutido en mano.

"Me parece casi ya hasta insultante que nos den siempre paso hablando de comida, con comida...", ha bromeado la presentadora, mientras que su compañero no ha podido evitar lanzar algún que otro chascarrillo: "Mira de qué forma tan sugerente la sujeta", ha afirmado López, mientras Mateo le ha pedido que no le tire de la lengua. Una frase ante la que el presentador de MVT no ha podido reprimir un último chiste: "Te tiraría de la longaniza". Puedes ver el divertido momento en el vídeo principal.