¿Te has preguntado alguna vez cómo hacen en las series y películas para grabar escenas a caballo cuando los actores no saben montar? María Gómez lo explica en el vídeo principal de esta noticia. Por ejemplo, la zapeadora enseña el truco de los dobles de los protagonistas de 'The Last of Us'.

Como se puede ver en las imágenes, los actores aparecen subidos a un coche 4x4 en el que hay un caballo de mentira. "Con este caballo es mucho más fácil rodar y el plató queda mucho más limpio al final del rodaje", explica María Gómez, que también muestra otro truco mucho más analógico: el secreto mejor guardado de telenovelas como 'Pasión de Gavilanes'.

Una de las protagonistas, Norma, iba a caballito de uno de los hombres del equipo, que hacía como que trotaba.