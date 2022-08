"Hay padres que morirán solos cuando sean mayores", espeta Valeria Ros, que muestra a sus compañeros la nueva moda de asustar a los más peques de la casa. En esta ocasión, la protagonista de este vídeo viral, encierra a sus dos niños en una habitación con la luz apagada y les pone un filtro de fantasma. "Si quería traumatizarlos de por vida, lo ha conseguido", asegura la humorista.

"No entiendo esta moda de hacer sufrir a tus propios hijos. Alguien me la tendría que explicar", comenta Quique Peinado. "Pobrecitos", no puede evitar reaccionar Lorena Castell. Puedes ver el terrorífico susto viral en el vídeo principal de la noticia.