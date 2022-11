Cristina Pedroche muestra en el plató de Zapeando cómo Lorena Castell lo pasó peor que nunca en Masterchef Celebrity en el cocinado. La zapeadora catalana ya veía que iba a ser la eliminada del programa cuando Jordi Cruz preguntó a los compañeros que ya estaban salvados a qué concursante querían salvar de la expulsión. Eso sí, debían de ponerse de acuerdo y ahí llegó el problema.

Y es que Daniela Santiago vio a su amiga tan mal que se pasó "la unanimidad por el forro del delantal blanco". Como capitana, ella tenía la última palabra: que sus compañeros se pusieran de acuerdo en el nombre o no salvar a nadie. Y ella, que quería salvar a su amiga Lorena sí o sí, les advirtió: o salvaban a Castell o no salvaban a nadie. El resto de concursantes que no se ponían de acuerdo a quién salvar, terminaron cediendo ante la advertencia y Lorena Castell fue la salvada. Puedes ver el tenso momento en el vídeo de arriba.