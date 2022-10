Lorena Castell sigue protagonizando duros rifirrafes con Norma Duval en Masterchef Celebrity. Y es que aunque le vedette era la capitana del equipo, la zapeadora no veía claras algunas de sus decisiones y decidió intervenir, algo que no gustó nada a Duval.

No solo con Lorena Castell, Norma Duval terminó enfrentada con todo su equipo, que la advertía de las cosas que estaban mal. Por ejemplo, la diseñadora María Escoté. Duval afirmó que se sentía atacada continuamente por un equipo que tras la prueba lo celebró sin ella. "Norma, yo te abrazo, ya que tu equipo no te quiere...", le dijo Jordi cruz al ver cómo el resto del equipo se abrazaba mientras la capitana quedaba sola mirándolos. ¿Qué opina ahora Lorena Castell tras ver las imágenes? La zapeadora confiesa cómo lo vivió y que ocurrió delante y detrás las cámaras en el vídeo principal de esta noticia.

"Ayer me vi y me dije, 'madre mía, menudo enfado absurdo'", reconoce Castell, que afirma que tiene que aprender viéndose. Sin embargo, la zapeadora también defiende su actitud: "Si hacemos caso a Norma nos vamos directos al foso". Ademas, Castell contesta a la gente que le dice en Twitter que Norma Duval es una persona mayor: "¿Y porque sea una persona mayor tenemos que dejar que se cuelen en el supermercado si yo voy con un chiquillo? Para mí el respeto no es si eres más mayor sino por quién sabe más".