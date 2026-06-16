VÍDEO | ¿Tendremos la semana que viene la primera ola de calor? Francisco Cacho explica qué condiciones se tienen que cumplir

Francisco Cacho comparte en Zapeando la previsión del tiempo para esta semana, que prevé un fin de semana de altas temperaturas que, a partir del domingo, se podrían convertir en la primera ola de calor.

Como cada semana, Francisco Cacho adelanta la previsión del tiempo para los próximos días, donde apunta que "vamos a seguir con dos grandes protagonistas: el calor y las tormentas".

Mañana están activados los avisos por calor en siete comunidades autónomas: Madrid, Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, Extremadura y Andalucía. En ellas está previsto que se superen los 35 grados.

También se repetirán las tormentas mañana y donde van a ser más fuertes será en Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria. De este modo, habrá que extremar la precaución, porque, apunta el meteorólogo, las lluvias "pueden ser extremadamente fuertes, sobre todo por la tarde".

Respecto a las temperaturas, Galicia y País Vasco podrían alcanzar los 36 grados el fin de semana, mientras que Aragón, Madrid o Andalucía rondarán los 40 grados.

¿La primera ola de calor?

Con estas temperaturas, este fin de semana podríamos tener la primera ola de calor. Sin embargo, Cacho explica que "de momento no podemos asegurar que vaya a ser ola de calor", ya que no se cumplen las condiciones necesarias, "muy estrictas para que cuando realmente se cumplan y lo llamemos por su nombre tenga impacto en el espectador y se tenga más cuidado de lo normal".

Estas condiciones serían temperaturas dentro de un 5% de las más cálidas registradas en julio y agosto y en, por lo menos, un 10% de las estaciones de AEMET durante tres días seguidos. A día de hoy, estas condiciones se cumplirían el domingo y el lunes, pero "todavía no tenemos las temperaturas del martes".

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