¿Tendrá Cristina Pedroche más hijos? El péndulo de Rappel tiene la respuesta

Rappel ha visitado Zapeando para hablar sobre su trayectoria. El programa ha aprovechado, además, para 'usar' los conocimientos en adivinación del vidente y responder a algunas preguntas a través de 'La ruleta de la adivinación'. Como le cuenta Dani Mateo, esta ruleta unirá a un personaje famoso o zapeador con un método adivinatorio.

La ruleta escoge primero a Cristina Pedroche y el método es el péndulo. Cristina, primero, quiere hacer una pregunta profesional: "¿Me ves muchos años dando las campanadas?". El vidente pregunta al péndulo la consulta de Pedroche y, como afirma, el péndulo es muy claro: sí. "Mira, cuando el péndulo se mueve redondo... te vas a hinchar". Para demostrar que el péndulo no miente, Rappel hace la pregunta contraria y sus movimientos vuelven a confirmar el primer resultado. "Me quedo más tranquila", afirma la zapeadora.

El tarotista se aventura a hacer otra pregunta al péndulo sobre Cristina, en este caso de tipo más personal. Rappel pregunta, primero, si su embarazo será el último. El vidente afirma que el péndulo dice que, de momento, sí. Rappel decide preguntar si en un futuro Cristina tendrá más hijos. "Sí, sí clarísimo", desvela Rappel, una respuesta que hace mucha ilusión a la zapeadora. El péndulo, además, también ha desvelado el sexo del próximo hijo de Pedroche. No te pierdas la respuesta en el vídeo principal.