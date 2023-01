Todos estamos al tanto que Tamara Falcó e Íñigo Onieva se han dado una segunda oportunidad y van a casarse el próximo día 17 de junio. Pero en El Hormiguero contó todos los detalles de cómo fue esta segunda pedida de mano: "Me lo pidió en el Polo Norte y me sorprendió. Todo ha ido bastante rápido. Pero la verdad es que estoy muy contenta porque me caso con el hombre al que quiero". "¿No va un poco deprisa?", pregunta Quique Peinado, que no da crédito a lo que escucha.

Además, en el vídeo principal de la noticia, Tamara Falcó también cuenta el fallo que tiene este segundo anillo de compromiso que Íñigo Onieva le ha regalado: "Han empezado un poco regular", espeta Miki Nadal.