Como muestra Dani Mateo, en Brasil es posible encontrar al 'sucesor' de Pink Floyd. El señor se llama Gleyfy Brauly, aunque el presentador desconoce si este es su nombre real o artístico, y no duda en atreverse con uno de los temas más conocidos del grupo británico: 'Another brick in the wall'.

En las imágenes se ve como Gleyfy interpreta la mítica canción con su órgano pero destaca por su cuestionables dotes artísticas. Como afirma Mateo: "Él ama la música lo que pasa que la música a él, no". El presentador añade que se solidariza perfectamente con la persona que está detrás de la reja viendo la actuación.

Además de sus pocas dotes vocales tampoco acierta demasiado con la pronunciación del tema. Valeria Ros se fija en este hecho especialmente y pregunta sobre la pronunciación de Gleyfy ya que, en lugar de decir, "We don't need no education", parece que dice "We don't need medication".