Santi Alverú regresa a Zapeando como Defensor del Espectador para dar a conocer la opiniones de la audiencia sobre el programa. El nueva zapeador destaca el tuit de Cristina, una espectadora, que pregunta por Dani Mateo, en concreto, por sus cejas.

"Me las han depilado un poco, ¿no ha gustado?, ¿de verdad es necesario esta humillación?", pregunta el presentador después de que desde el programa le hagan un primer plano de sus cejas. "Me las han depilado con una navaja, me han dicho que ahora me saldrá como un bigote por debajo", confiesa Mateo.