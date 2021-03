Santi Alverú muestra como Defensor del Espectador la queja de Sergio, un chico a través del móvil en la que critica que Dani Mateo nunca se acuerde de Canarias cuando dice la hora en Zapeando. "¿Por qué no dices una hora en Canarias?, mira el paraíso que tenemos", destaca el chico a Dani Mateo, que confiesa que está "harto de esto".

"Yo soy gran amante de Canarias", afirma Dani Mateo, que responde que "en otros programas me meto en líos por culpa de lo que me hacen decir en otros programas". "Raro es que no salga a la calle con guardaespaldas", explica el presentador. Pero, ¿por qué no quiere decir la hora de Canarias? Descubre su explicación en el vídeo principal de Zapeando.