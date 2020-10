Santi Alverú muestra como Defensor del Espectador en el plató de Zapeando la crítica de un tuitero que se ha quejado de un comentario que Lorena Castell realizó sobre la poesía en el programa. La zapeadora explica que se refería a que a ella le gusta leer poesía lo que no le gusta es que se la reciten: "Habrá gente que le guste, yo paso que vengan a comerme la oreja leyendo poesía no me apetece".

Además, para demostrar que Zapeando apoya la poesía, Dani Mateo recita en directo un poema ante la mirada de sus compañeros y hasta su director, quien realiza un inesperado comentario. Pero esta no es la única sorpresa que sufre el presentador del programa y es que en el siguiente vídeo una joven bióloga le pide trabajo en pleno directo de Zapeando. Esta es la reacción del presentador.