El programa que presenta Ramón García en la televisión de Castilla-La Mancha tiene una sección dedicada a las personas mayores para que busquen pareja. Una de las últimas invitadas fue Domi, una viuda de 84 años que fue a buscar el amor y la mujer tenía miedo de que la criticasen, algo que no gustó al presentador.

"No quiero que hablen mal de mí porque he venido aquí a buscar una pareja", confesaba la viuda, a lo que Ramón, sin cortarse ni un pelo, soltó: "Pues para las tontas del culo que piensan eso, hay que ser atrasada, retorcida, retrograda, idiota, imbécil, para meterse con otra señora porque viene a ser feliz". No a gusto con eso continuó con su retahíla de insultos y concluyó asegurando que, aparte de "amargadas", están "muertas del asco": "Dejen a las demás ser felices. Párense en su mierda de vida. Revuélvanse como gorrinas que son en su propia mierda, pero dejen a las demás ser felices. Y si no les ha gustado, apaguen la tele o cambien de canal", concluía su discurso. Puedes ver la feroz crítica que dedica Ramón García en directo a quienes se meten con las personas mayores por querer encontrar el amor en el vídeo principal de la noticia.