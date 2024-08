Agosto llega con polémica debido a la restauración de una ermita en Soria. "Ya hay quien la compara con el 'Ecce homo' de Borja", apunta Dani Mateo. La ermita de Nuestra Señora del Mirón, construida en 1725, fue repintada en un color rosado y, además, también se retocaron las figuras de su interior con un resultados que muchos consideran un "atentado al patrimonio".

"A primera vista llama la atención ese nuevo color para las columnas y la cúpula", comenta Dani, "parece la ermita de Soria de la Barbie Malibú". "¡Qué va! Es de una época que es pleno rococó, tendría sentido que hubiera un oro rosa", indica Maya Pixelskaya.

Para Dani lo que más destaca de la restauración son las figuras de los ángeles. "Parece Betty Boop", afirma Maya. "Es un poco Chucky, ¿no?", añade Elisa Mouliaá. Y es que las figuras de los ángeles que se pueden ver en la ermita han sido repintadas en color blanco y, además, han dado color al pelo así como a los ojos y los labios, dando a las figuras un aspecto extraño.

"Me recuerda a Iniesta con paracaídas y maquillado para salir de fiesta", apunta el presentador. "A mí no me parece tan mal... son nuevas tendencias que en 100 años se estudiaran", opina Víctor Elías. "A mí me escandaliza es que lo que pasó con el 'Ecce Homo' de Borja era un fresco y era una señora frente a frente... aquí la han autorizado", añade Eugeni Alemany.