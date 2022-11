El futbolista Joaquín sigue empeñado en encontrar una nueva profesión y esta semana en 'Joaquín, el novato' ha intentado convertirse en actor y quien le ha enseñado los trucos del cine en esta ocasión ha sido Antonio Resines, que confesó al ex del Betis cuáles son las escenas que más le incomodan: "Las de seducción". Es entonces cuando Joaquín se aproxima al actor para incomodarle y este reacciona: "No hago carrera con este, me cago en la leche. Me estás poniendo de los nervios".

Y de las escenas que menos le gustan, a las que le resultan las más divertidas: las de bofetadas. "Tú mueves la cabeza al ritmo de mi mano", enseña Resines a Joaquín, a quien le demuestra que sin contacto físico en la cara se puede obtener el sonido de un bofetón. Pero cuando le toca el turno al jugador de fútbol la cosa cambia: "Te arranco la cabeza", amenaza el ganador de un Goya.

