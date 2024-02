Una reportera del programa 'Andalucía Directo' de Canal Sur sufrió un pequeño lapsus mientras, en directo, intentaba hablar sobre un mono que andaba suelto en La Línea de la Concepción, en Cádiz. Como explica Thais Villas, "la pobre intentó hacer un chiste, y el mono le salió rana".

María Hernández, que así se llama la reportera, intentaba contar a sus compañeros que el mono había sido "neutralizado" así como características del animal. La reportera intentó ilustrar su noticia con una pequeña broma pero, la cosa no salió bien. "Iba a hacer un chiste al final de la conexión pero... me he liado", dice a sus compañeros que la escuchan desde el plató.

Finalmente, María pudo contar su chiste a Modesto y el resto de sus compañeros. "Lo que te iba a decir, Modesto, es que el mono no se quedó 'amedio' camino entre Gibraltar y la Línea", les dice la reportera. La reportera se lleva el aplauso de todos los zapeadores y del público de Zapeando.