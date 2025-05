La reacción de Dani Mateo al ver el tierno reencuentro entre la reina Letizia y Leonor: "A mi no me recibía así mi madre"

La reina Letizia y la princesa Leonor han protagonizado un momento muy especial entre madre e hija durante su reencuentro en Panamá. No se veían desde el pasado mes de enero, cuando Leonor, como parte de su formación militar, embarcó en el buque Juan Sebastián Elcano.

Desde entonces, la heredera al trono ha recorrido varias partes del mundo: ha navegado por las Islas Canarias, Brasil, Uruguay… y finalmente ha llegado a Panamá, donde la esperaba su madre. Allí, ambas se fundieron en un emotivo abrazo.

Un abrazo largo, lleno de cariño, en el que no dejaron de sonreír ni de darse la mano en ningún momento.

Las imágenes del encuentro han generado gran repercusión en redes sociales y en medios de comunicación. Dani Mateo, al verlas, no dudó en bromear: "A mí no me recibía así mi madre", comentó con humor, lamentando que sus regresos del campamento no fueran tan cálidos.